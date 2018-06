Docenten weggestuurd na goedkeuren foute examenantwoorden

Twee havo-docenten van het IJburg College in Amsterdam zijn geschorst omdat ze examenleerlingen hadden bevoordeeld. Het gaat om een leraar Engels en een docent Nederlands, schrijven AT5 en NH Nieuws. Het contract van de twee wordt na hun schorsing niet verlengd.

Een tweede corrector van een andere school kwam erachter dat er tijdens een eerste nakijkronde veel fouten waren gemaakt. Dat was volgens rector Richard Troost het geval bij "enkele" leerlingen van één havo-groep.

De docenten hadden foute antwoorden op multiplechoicevragen goedgerekend. Ook waren de antwoorden van open vragen goedgekeurd, terwijl die soms helemaal niet overeen kwamen met de gesuggereerde antwoorden.

Vermoeidheid

De docenten verklaarden hun handelen volgens Troost door vermoeidheid. Het is onduidelijk of ze met opzet handelden, maar de rector vond maatregelen sowieso gerechtvaardigd: "We moeten op docenten kunnen vertrouwen. Dit is geen school waar je even makkelijk je diploma kan krijgen, het gaat ons om kwaliteit."

De leerlingen hebben uiteindelijk wel een correct eindexamencijfer gekregen. Of het verschil heeft gemaakt in of ze slaagden of zakten, is niet bekend. 85 procent van de havo-scholieren is geslaagd.