25 jaar cel voor verstikking 71 migranten in vrachtwagen

Vier mensensmokkelaars zijn in Hongarije veroordeeld tot 25 jaar cel, omdat ze 71 migranten lieten verstikken in een vrachtwagen. De vrachtwagen werd in 2015 gevonden langs een Oostenrijkse snelweg met de lichamen van de mannen, vrouwen en kinderen nog in het laadruim.

Zowel het Hongaarse OM als de verdediging gaat in beroep. Justitie wil dat de vier levenslang achter de tralies gaan.

De lugubere vondst leidde internationaal tot ophef en wordt beschouwd als een van de dieptepunten van de vluchtelingencrisis.

De chauffeur van de truck zou tijdens de rit meerdere keren zijn bazen hebben gebeld toen hij de migranten hoorde schreeuwen en bonken tegen de deuren. Hij kreeg geen toestemming de migranten te helpen. Uiteindelijk liet hij de vrachtauto achter en ging ervandoor.

Een Oostenrijkse agent inspecteerde de volgende dag de achtergelaten vrachtwagen, omdat hij vloeistof uit het voertuig zag lopen. Achteraf bleek dat afkomstig van de ontbindende lijken.

De politie had de verantwoordelijke smokkelaars snel in het vizier, omdat de telefoongesprekken van de bende al een tijdje werden afgeluisterd. Hongarije benadrukte vorig jaar al dat de autoriteiten het drama niet hadden kunnen voorkomen. Tijdens de rechtszaak werd onder meer het gesprek tussen de chauffeur en de bendeleiders aangevoerd als bewijsmateriaal.

De slachtoffers (59 mannen, 8 vrouwen en 4 kinderen) waren afkomstig uit Syrië, Irak en Afghanistan. De vier mensensmokkelaars - een Afghaan en drie Bulgaren - zijn volgens de rechter schuldig aan moord.

De zaak werd behandeld in Kecskemét, een stad in het midden van Hongarije, omdat de migranten waarschijnlijk ter hoogte van die plaats om het leven kwamen.