Patiëntenfolders verdwijnen uit huisartspraktijken, website neemt het over

Iedereen heeft de foldertjes met informatie over allerlei kwaaltjes wel eens zien liggen in de wachtkamer van de huisartsenpraktijk. Maar binnenkort zal dat niet meer het geval zijn, want de patiëntenfolders gaan plaatsmaken voor internet.

Het Nederlandse Huisartsengenootschap (NHG) stelt patiëntenfolders samen voor meer dan 12.000 leden. De vereniging zag dat huisartsen de folders steeds minder gebruiken en besluit daarom om ermee te stoppen. Voortaan kunnen mensen Thuisarts.nl bezoeken voor meer informatie.

Uitgeprint door de dokter

Tot 31 augustus stelt de NHG de actuele folders voor huisartsen nog beschikbaar. De patiëntenfolders worden vanaf nu al niet meer bijgewerkt met actuele informatie. Mensen die digitaal niet vaardig zijn, kunnen aan hun huisarts vragen om de informatie uit te printen.

NHG meldt dat 95 procent van de huisartsen al gebruikmaakt van de site. Ook is het NHG met een aantal partijen in gesprek om het mogelijk te maken dat beeldschermen met informatie in de wachtkamers komen te staan.