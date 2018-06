Leraren middelbare scholen krijgen meer loon

De bijna 61.000 leraren en 20.000 onderwijsondersteuners in het middelbaar onderwijs krijgen meer salaris. De leraren krijgen in twee stappen een loonsverhoging van 4,5 procent, zo is afgesproken in de nieuwe cao. Ook krijgen ze een eenmalige uitkering van 1 procent, meldt onderwijsvakbond AOb.

Bovendien staan docenten vanaf schooljaar 2019-2020 een lesuur per week minder voor de klas. "We zijn heel tevreden, maar het is een eerste stap", zegt AOb-onderhandelaar Henrik de Moel. "We gaan nu lobbyen bij de politiek om extra geld. Dat is hard nodig om de werkdruk te verlagen en het onderwijs te verbeteren." De Moel denkt dat daar zo'n 300 tot 500 miljoen euro voor nodig is.

Eerder deze maand werd al een cao-akkoord afgesloten voor het basisonderwijs. Basisschoolleraren krijgen er 8,5 procent bij.