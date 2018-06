CDU bereid tot compromis in Duitse asielcrisis

De CDU van bondskanselier Merkel is bereid een compromis te sluiten over het asielbeleid. De partij ligt al tijden overhoop met de Beierse coalitiepartner CSU over het toelatingsbeleid voor migranten. De CDU zegt nu dat mensen van wie de asielaanvraag in Duitsland eerder is afgewezen, aan de grens geweigerd kunnen worden als ze opnieuw proberen het land binnen te komen.

De CSU wil dat ook mensen die al in andere EU-landen als asielzoeker zijn geregistreerd aan de grens worden tegengehouden. Of de partij het compromis ver genoeg vindt gaan, is nog niet bekend.

De onenigheid binnen de regering zet de coalitie onder druk. De strijd tussen Merkel en minister van Binnenlandse Zaken Seehofer van de CSU leidde gisteravond tot spoedoverleg, dat geen oplossing bracht. Sterker nog, de standpunten zouden zich hebben verhard.

Crisisoverleg fracties

Op dit moment zijn de bondsdagleden van de CDU bijeen om met Merkel over de problemen te praten. Ook de CSU-fractie houdt een bijeenkomst. Dat beide partijen zich tegelijkertijd terugtrekken voor beraad is zeldzaam. Daarvoor is een zitting van de bondsdag onderbroken; dat geeft de ernst van de situatie weer.

Seehofer zou afgelopen maandag een plan presenteren om het Duitse asielbeleid vlot te trekken, maar de onenigheid leidde ertoe dat dat werd afgeblazen.

Correspondent Jeroen Wollaars denkt dat de CSU het compromisvoorstel van de CDU niet voldoende vindt. "Ze hebben zich behoorlijk ingegraven en willen morgen een stemming houden over het plan van Seehofer om te kijken wie dan de meeste steun krijgt. Dat kan spannend worden, want de steun voor Merkel is behoorlijk aan het afbrokkelen."

Seehofer zou ook bekijken of hij buiten Merkel om het besluit kan nemen om vluchtelingen tegen te houden.

Merkel zou haar partij hebben gevraagd om twee weken tijd, om in Europa verder te kunnen overleggen. De prominente minister Schäuble, partijgenoot van Merkel, zou haar daarin steunen.

Begin volgende week zou er duidelijkheid moeten zijn. Het voortbestaan van de coalitie hangt volgens Wollaars af van het vermogen van de beide kopstukken om tot een oplossing te komen die voor beide partijen aanvaardbaar is.

Recht en regels

Volgens het Duitse asielrecht mogen mensen aan de grens worden tegengehouden, omdat alle landen waaraan Duitsland grenst veilige landen zijn. Seehofer wil deze regel toepassen en interpreteert de Europese regels zo dat vluchtelingen die al in een ander EU-land geregistreerd staan, kunnen worden geweigerd.

Merkel wil de asielzoekers juist eerst toelaten en daarna pas uitzoeken of iemand al elders in Europa asiel heeft aangevraagd.

Vorig jaar bleek dat 60.000 van de 200.000 mensen die zich aan de Duitse grens meldden al elders waren geregistreerd.