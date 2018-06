Kamer zeer ontstemd over ICT-problemen bij voedselwaakhond

De Tweede Kamer is zeer onaangenaam verrast over de ICT-problemen bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De invoering van een nieuw computersysteem blijkt plotseling 59 miljoen euro meer te kosten dan eerder gedacht. Daarnaast loopt de voedselwaakhond nog meer financiƫle risico's, die kunnen oplopen tot 22 miljoen euro.

"Een bizarre overschrijding", noemt CDA-Kamerlid Geurts de computerproblemen. "De NVWA heeft de boel niet op orde", zegt VVD-Kamerlid Lodders. "En dat mag je wel verwachten van een organisatie die juist moet controleren of ondernemers de boel wel op orde hebben." Volgens haar kent de organisatie geen prikkels om de kosten in de hand te houden.

Tarieven mogen niet omhoog

De NVWA gaat er zelf vanuit dat de extra kosten gewoon binnen de eigen begroting opgelost kunnen worden. Veel Kamerleden zijn bang dat dit betekent dat de tarieven die boeren en ondernemers betalen voor controles omhoog gaan. En dat kan niet, vinden VVD en CDA.

De VVD vraagt zich af of het takenpakket van de NVWA niet te groot is. Ze stelt voor om eenvoudige taken, zoals het uitgeven van certificaten, uit te besteden aan particuliere organisaties.

Ook PvdA-Kamerlid Moorlag is kritisch: "Is de NVWA als organisatie nog wel 'in control'? Ik vind het moeilijk om er vertrouwen in te hebben dat het goed komt." CDA en ChristenUnie willen weten of met deze tegenvaller het lek boven is.

Schouten: het valt me niet mee

Minister Schouten benadrukte in de Tweede Kamer dat ze bij haar aantreden heeft besloten de hele NVWA te laten doorlichten op problemen en financiƫle lijken in de kast. "De resultaten daarvan vallen me niet mee." Ze is sinds vorige maand op de hoogte van de tekorten.

Inmiddels is het Bureau ICT Toetsing (BIT) ingeschakeld. Dat is in het leven geroepen na eerdere ICT-debacles bij de overheid. Het BIT gaat volgens minister Schouten kijken of het nieuwe computersysteem echt wel zo veel moet gaan kosten. In het najaar verwacht ze de resultaten.