Politie Oost-Nederland ontslaat tweede medewerker in week tijd

De politie Oost-Nederland heeft een medewerker ontslagen omdat hij bewust informatie verkeerd vastlegde in politiesystemen. Het is al de tweede medewerker van de politie Oost-Nederland in een week tijd die is ontslagen.

In november stelde de politie een onderzoek in naar de man die nu is ontslagen. Uit dat onderzoek blijkt inderdaad dat de man informatie met opzet niet goed in de computersystemen verwerkte. "De conclusie is daarom dat er sprake was van ernstig plichtverzuim. Dit was voor de leiding reden om de medewerker te ontslaan", schrijft de politie in een verklaring.

Niet-professioneel

Maandag werd een andere medewerker ontslagen vanwege "grensoverschrijdend en niet-professioneel gedrag". De man was al voorwaardelijk ontslagen en ging tijdens zijn proeftijd van drie jaar weer de fout in. Hij raadpleegde politiesystemen voor priv├ędoeleinden.

De politie heeft de identiteit van de twee niet bekendgemaakt.