Ouderwetse poldermolen herontdekt: ze gaan water wegpompen na stortbuien

Ouderwetse poldermolens worden in Noord-Holland ingezet als noodbemaling na stortbuien. 55 van die molens kunnen samen ruim 25.000 hectare land droogmalen.

Door klimaatverandering worden de regenbuien steeds heftiger en valt er in korte tijd heel veel hemelwater, meldt de Noord-Hollandse Molenfederatie. Het water belandt deels in sloten en vaarten.

Het werk van de poldermolens is al vele decennia overgenomen door gemalen, die over een grotere capaciteit beschikken. Maar de molens verlenen nu assistentie als de gemalen het werk niet aankunnen.

Vrijwillige molenaars

Een poldermolen werkt, net als bijvoorbeeld een graanmolen, op wind die tegen de wieken met gespannen zeilen blaast. Alleen wordt de windkracht niet gebruikt om graan te vermalen tussen draaiende molenstenen.

Bij een poldermolen is er ook een draaiende as, maar de beweging daarvan wordt uiteindelijk doorgegeven aan een rad dat water opschept en verplaatst. Of aan een zogeheten vijzel (een wokkelvorm) die het water oppompt.

Erik Zwijnenberg van de Wimmenumer molen is een van de vrijwillige molenaars. Als de regen straks weer met bakken uit de lucht komt vallen, staat hij klaar. "Dan kriebelt het meteen en dan wil je malen", zegt hij tegen NH Nieuws.