Man doodt gelovigen in moskee Zuid-Afrika

Een nog onbekende man heeft in een moskee in de Zuid-Afrikaanse plaats Malmesbury, in de buurt van Kaapstad, twee mensen om het leven gebracht met een groot mes. Hij werd daarna door de politie doodgeschoten.

Volgens de politie heeft de steekpartij kenmerken van extremisme, maar is er verder nog geen duidelijk motief. Zuid-Afrikaanse media melden dat de man met de gelovigen aan het bidden was in de moskee, toen hij plots op ze begon in te steken.

De dader is vermoedelijk een buitenlander van zo'n dertig jaar oud. Hij werd doodgeschoten toen hij na zijn steekpartij op de politie afliep en agenten probeerde aan te vallen.

Vorige maand was er ook een aanval in een moskee in Zuid-Afrika. Drie mannen bestormden toen een moskee in de buurt van Durban. Daarbij kwam iemand om het leven en raakten meerdere mensen gewond.