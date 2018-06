Patiëntenfederatie kritisch op betaalde adviezen over kanker

De Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) is niet te spreken over een bedrijf van oud-medewerkers van KWF Kankerbestrijding, waar kankerpatiënten artsen kunnen inschakelen ter voorbereiding op een gesprek bij de oncoloog. Dat meldt het AD.

Het bedrijf heeft ruim dertig artsen en medisch specialisten in dienst, die 335 euro in rekening brengen voor een gesprek aan huis van anderhalf uur. Voor elk uur extra moet 150 euro worden afgerekend. De oprichter stelt in de krant dat er behoefte is aan zo'n dienst, omdat het in de spreekkamer vaak ontbreekt aan tijd en aandacht.

Dikke portemonnee

Maar, zo stelt de NFK: vragen van kankerpatiënten moeten gewoon in het ziekenhuis behandeld worden en dat moet gewoon onder de verzekering vallen.

Een woordvoerder zegt in de krant te vrezen dat er straks een situatie ontstaat waardoor alleen rijkere patiënten hulp van buitenaf kunnen inschakelen. Ook vindt de federatie dat het bedrijf de plaats van de behandeld arts inneemt en inspeelt op de angst en onzekerheid van kankerpatiënten.

De oprichter zegt dat er geen dikke boterham aan de 'consulten' wordt verdiend. Zij zegt dat twee derde van de artsen het grootste deel van het geld in een onderzoekspotje van hun afdeling stopt.