Depressie na bevalling blijkt moeilijk bespreekbaar

In Nederland krijgen jaarlijks 23.000 moeders last van een depressie na de geboorte van hun kind. Veel van deze vrouwen vinden het moeilijk om over deze problemen te praten. En daar moet een einde aan komen, vindt staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid. Vandaag lanceert hij een campagne om postnatale depressie uit de taboesfeer te halen.

Postnatale depressie is de meest voorkomende aandoening bij pas bevallen vrouwen. "Het is heel belangrijk dat professionals hier aandacht voor hebben", zegt Blokhuis. "Maar zeker zo belangrijk is dat de moeders en hun naasten erover durven te praten. Je bent geen slechte moeder als je niet op een roze wolk zit."