Oranje niet op het WK Voetbal? Dan zijn we voor België!

Gedwongen tot een keuze voor België of Duitsland kiest 62 procent voor België, 38 procent voor de Duitsers. Vrouwen zijn meer uitgesproken dan mannen voor België: bijna 70 procent steunt de Rode Duivels, tegen 30 procent voor de Mannschaft.

Als we kijken naar regionale verschillen blijkt dat mensen in Zuid-Nederland inderdaad massaal achter België staan: 70 tot 80 procent van de supporters van Willem II, NAC Breda, PSV en MVV Maastricht geeft aan de Belgen te steunen. FC Twente is de enige club waarvan de supporters in meerderheid voor Duitsland zijn. Bij FC Emmen, VVV Venlo en Roda JC is de steun voor Duitsland ook aanzienlijk, maar zelfs daar krijgt België nog net wat meer sympathie.

