Nederlanders maken zich weinig zorgen over nepnieuws

Drie op de tien Nederlanders maken zich zorgen over nepnieuws. Dat is een aanzienlijk lager percentage dan in vergelijkbare landen als Duitsland, België en Denemarken.

Het vertrouwen in de media is recentelijk zelfs gestegen, ondanks waarschuwingen voor nepnieuws. Het aandeel van de Nederlandse bevolking dat het nieuws niet vertrouwt is met 11 procent lager dan in alle andere onderzochte landen. In 2017 was dat aandeel nog 17 procent.

Dat blijkt uit de jaarlijkse Mediamonitorvan het Commissariaat voor de Media die vandaag verschijnt. De monitor is voor het eerst grotendeels gebaseerd op onderzoek van het Reuters Institute naar het nieuwsgebruik in 37 landen. In totaal deden afgelopen januari en februari 75.000 mensen mee aan een representatieve steekproef, van wie 2000 in Nederland.

In de onderstaande grafiek is te zien hoe de inwoners van 37 landen denken over nepnieuws: