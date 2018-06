Russische politica: vrouwen, maak geen kinderen met gekleurde WK-toerist

Aan de vooravond van het WK voetbal in Rusland heeft een Moskouse politica Russische vrouwen gewaarschuwd om geen seks te hebben met gekleurde WK-toeristen. De kans is volgens haar groot dat je er als moeder dan alleen voor komt te staan en bovendien worden kinderen van gemengde afkomst in Rusland vaak geconfronteerd met racisme.

Dat zei Tamara Pletnjova, voorzitter van een parlementscommissie voor familiezaken, tegen een Russisch radiostation in een gesprek over de zogenoemde 'kinderen van de Olympische Spelen'.

Die term verwijst naar niet-blanke kinderen die door veelal Afrikaanse, Latijns-Amerikaanse of Aziatische bezoekers van de Olympische Zomerspelen in 1980 werden verwekt bij Russische vrouwen.

Virussen

"Ik ben geen nationalist, maar deze kinderen hebben te lijden onder discriminatie", zei Pletnjova. "Ook werden ze vaak achtergelaten en bleven ze in Rusland achter met hun moeder. En zelfs als het tot een huwelijk kwam tussen de ouders, liep het vaak alsnog verkeerd af."

Eerder waarschuwde een andere Russische politicus al voor virussen die door buitenlandse voetbalfans verspreid zouden kunnen worden in Rusland.

Morgen begint het WK met de wedstrijd Rusland - Saudi-Arabiƫ. Er doen 32 landen mee aan het toernooi, dat ruim een maand duurt. Naar verwachting zullen tienduizenden voetbalfans het evenement bezoeken.