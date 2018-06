PostNL betreurt postzegel die naar MH17-ramp verwijst

PostNL betreurt het dat het een postzegel heeft geleverd waarop een verband wordt gelegd tussen het WK voetbal in Rusland en de ramp met vlucht MH17 in 2014.

De NOS kreeg een afbeelding van een vel met Nederlandse postzegels in handen, waarop een man met een voetbal een vliegtuig uit de lucht schiet. Daaronder staat de tekst 'FIFA Worldcup Russia 2018'.

Wie dat wil, kan bij PostNL een persoonlijke postzegel ontwerpen en bestellen. Het bedrijf bevestigt dat iemand een vel met tien van deze zegels heeft besteld.

Visueel gecontroleerd

PostNL betreurt het dat het bedrijf een afbeelding "die voor sommigen kwetsend kan zijn", heeft gemaakt en geleverd. "Het aangeleverde materiaal is te allen tijde de verantwoordelijkheid van degene die de postzegel ontwerpt en bestelt", schrijft het bedrijf in een reactie.

In de algemene voorwaarden, waarmee de klant moet instemmen, staat dat hij geen beeldmateriaal mag aanleveren dat als kwetsend kan worden ervaren of een politieke inhoud heeft. Het is nog onduidelijk of er stappen tegen de klant in kwestie worden genomen.

Bestellingen worden gecontroleerd, maar dat gebeurt visueel en dat is niet onfeilbaar, zegt PostNL. Het bedrijf onderzoekt of en hoe misbruik in de toekomst kan worden voorkomen.