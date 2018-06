Doorbraak TU Delft in ontwikkeling superveilig quantuminternet

Concreet lukte het de onderzoekers om deeltjes veertig keer per seconde te verstrengelen over een afstand van 2 meter. Die lengte is niet van belang, benadrukken ze. 2 meter was de grootte van de experimenttafel. Het had ook 10 centimeter of 1 kilometer kunnen zijn.

Volgens het Delftse team maakt die snelheid de verbinding betrouwbaar genoeg om het quantuminternet mogelijk te maken. Hanson: "Als je een quantuminternet wil bouwen, is het essentieel om betrouwbare verbindingen te hebben. Dan kun je niet hebben dat de verbinding af en toe wordt gemaakt en meteen weer verdwijnt."

Extreem sterke koelkasten

QuTech wil tegen 2020 zo ver zijn dat het het eerste (weliswaar experimentele) quantuminternet ter wereld heeft. Maar ze hebben concurrentie van Harvard-MIT in de VS en een lab in China, dus de onderzoekers verwachten een spannende strijd.

QuTech wil in eerste instantie een quantuminternetverbinding maken tussen vier steden in de Randstad: Delft, Leiden, Amsterdam en Den Haag. In elke stad zullen speciale, extreem sterke koelkastjes worden neergezet waarin elektronen met elkaar verstrengeld kunnen worden. Die bakjes kunnen op het gewone glasvezelnetwerk worden aangesloten. Via de glasvezel worden vervolgens de lichtsignalen verstuurd die de verstrengeling mogelijk maken.