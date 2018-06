Zeespiegel stijgt sneller dan gedacht door smeltend ijs Antarctica

Met dit onderzoek worden de gevolgen van klimaatverandering steeds duidelijker. Het uitstoten van broeikasgassen, zoals CO2, leidt tot de opwarming van de aarde. "90 procent van deze warmte wordt opgenomen door de oceaan. Antarctica is hier vooral gevoelig voor," zegt Van den Broeke. Warmer water doet de honderden meters dikke ijsplaten van onderaf smelten.

Op een zeker moment wordt er een kantelpunt bereikt; dan kan het smelten niet meer gestopt worden en is er geen weg terug meer. Van den Broeke: "Het Klimaatakkoord van Parijs streeft naar het beperken van de opwarming van de aarde tot maximaal 2° graden Celsius. Het is niet duidelijk of dit voor Antarctica genoeg is. We kunnen nu nog niet precies voorspellen wat de maximale temperatuurstijging is waarbij dit kantelpunt wordt voorkomen."

Meest onbekende gebied op aarde

Er is nog steeds weinig bekend over Antarctica en meer onderzoek is hard nodig, legt Van den Broeke uit: "Het gebied is niet alleen ver weg, maar ook de temperatuur en wind maken het moeilijk om er onderzoek te verrichten. We weten meer over de maan dan over de Zuidpool."