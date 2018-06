Aandeel Adyen na eerste beursdag al het dubbele waard

Betalingsbedrijf Adyen heeft zijn eerste dag op de beurs bijzonder succesvol afgesloten. Het aandeel kostte bij sluiting 462 euro, wat bijna een verdubbeling is ten opzichte van de introductiekoers van 240 euro.

Iets na opening van de beurs in Amsterdam schoot het aandeel al fors omhoog. Vooraf was wel duidelijk dat er grote belangstelling zou zijn "maar op zo'n groot succes had niemand gerekend", zegt beursanalist Corné van Zeijl in Nieuws en Co op NPO Radio 1.

Volgens Van Zeijl is het is heel moeilijk om te bepalen wat een juiste introductiekoers is: "Je wilt natuurlijk altijd een beetje aan de onderkant zitten. Om het een succes te laten zijn, moet de koers omhooggaan. Dat is in ieder geval gelukt."

Adyen verwerkt betalingen voor onder meer Facebook, Netflix en Spotify. Het is een van de snelst groeiende technologiebedrijven van Nederland. Volgens Van Zeijl is het bedrijf zo succesvol omdat het maar één systeem heeft dat bovendien heel simpel werkt. "Daarmee zijn ze veel goedkoper dan concurrenten."