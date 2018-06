Olifanten in Duitse dierentuin sterven door herpesvirus

In de Duitse dierentuin Hagenbeck in Hamburg zijn binnen een week twee olifanten gestorven doordat daar een herpesvirus is uitgebroken.

Het virus is met name gevaarlijk voor jonge olifanten. Nog geen week geleden stierf een tweejarig olifantje. Vanmiddag ging er nog een olifant van drie jaar dood.

Wanneer een olifant herpes oploopt, raken inwendige organen beschadigd. Dit leidt ertoe dat het hart het uiteindelijk begeeft, met de dood tot gevolg. In een verklaring laat de dierentuin weten dat een team van dierenartsen en andere specialisten dagenlang hebben geprobeerd om het virus te bestrijden. Maar er is nog te weinig bekend over de ziekteverwekker, waardoor de juiste medische hulp niet geboden kon worden.

Het virus vormt voor mensen geen gevaar. De dierentuin gaat de hele kudde testen om te kijken welke dieren nog meer besmet zijn.

Het virus komt wereldwijd voor bij Afrikaanse en Aziatische olifanten. In de afgelopen 30 jaar zijn ongeveer 30 olifanten in Europese dierentuinen daaraan bezweken, waaronder het olifantje Mumba in Artis.