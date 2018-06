Premier Rutte verklaart EU de liefde in Straatsburg

Premier Rutte vindt zichzelf een Europese bekeerling. "Mijn gedachten over de Europese Unie zijn veranderd", zo zei hij in een toespraak in een half gevuld Europees Parlement in Straatsburg.

Rutte sprak openlijk over zijn nieuwe liefde voor de EU. De omslag in het denken van de VVD-premier kwam tijdens het Nederlands voorzitterschap van de Europese Unie waarin hij merkte dat Europese oplossingen, zoals de vluchtelingendeal, ook voordelig voor Nederland kunnen zijn. Ook het neerhalen van de MH17 opende Rutte de ogen. "Op dat moment zie je wat internationale solidariteit is en wat politieke druk kan betekenen", zei hij.

De premier verklaarde zijn politieke wending met een citaat van de Britse staatsman Churchill. "Politiek is voorspellen wat er morgen gaat gebeuren en daarna uitleggen waarom het niet is gebeurd."

Eenheid

De tijden zijn eveneens veranderd, vindt de premier. "We hebben elkaar als Europese landen nodig, we moeten eenheid uitstralen, maar daarin moeten we wel keuzes maken", zo analyseert hij de huidige politieke situatie.