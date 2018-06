Vader regelt helikopter om dochter naar eindgala te brengen

"Het was echt heel gaaf", zeggen Chayenne en haar vriendin Ismay giebelend als ze geland zijn met de helikopter. "Je ziet gewoon alles. Heel Lelystad, maar dan in het klein."

Veeleisend

De vader van Chayenne organiseerde alles voor zijn dochter en haar beste vriendin. "Het is allemaal limo, paarden en koetsen. En die dochter van mij is nogal veeleisend. Ze vroeg me een keer wat anders te regelen. Ik zei: ik kom met een verrassing."

De dames waren gisteravond de enigen die met een helikopter naar het eindgala van Scholengemeenschap Lelystad kwamen. Goedkoop was de hele onderneming niet, maar de vader heeft geen spijt. "Haar lachende gezicht is met geen goud te betalen", liet hij weten aan Omroep Flevoland.