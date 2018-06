Storing treft honderdduizenden KPN-klanten in buitenland

Door een storing bij KPN hebben zo'n 290.000 mensen sinds gistermiddag problemen gehad met mobiel internetten en bellen in het buitenland. Inmiddels zou de storing voorbij moeten zijn.

De storing ontstond gistermiddag rond half twee door een korte stroomstoring in een van de datacentra van KPN. Daardoor werd al het buitenlandse dataverkeer omgeleid via een ander datacentrum, maar dat kon al het dataverkeer niet aan en raakte overbelast.

Volgens een woordvoerder van KPN is er de hele nacht gewerkt aan een oplossing en moeten KPN-klanten in het buitenland nu weer gewoon kunnen bellen en internetten. De storing trof ook buitenlanders die in Nederland het netwerk van KPN gebruiken.