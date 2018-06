Onderzoek: een op de twintig thuiswonende ouderen mishandeld

Zeker één op de twintig thuiswonende 65-plussers is slachtoffer van fysieke of psychische mishandeling of van financieel misbruik. Dat blijkt uit een onderzoek onder 3,1 miljoen senioren in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid.

Bijna zes van de tien daders zijn mannelijk en het gaat vaak om familie, kennissen of buren. Ouderen zeggen het vaakst dat ze slachtoffer zijn van financieel misbruik, gevolgd door psychische en fysieke mishandeling.

In de meeste gevallen zijn de ouderen meer dan eens slachtoffer. Bijna een derde meldt dat er elf keer of vaker iets is voorgevallen. Naarmate de leeftijd toeneemt, worden ouderen vaker mishandeld.

Topje ijsberg

Volgens de onderzoekers zijn de cijfers "het topje van de ijsberg". De deelnemers aan het onderzoek waren namelijk relatief fit en hoger opgeleid, terwijl vooral kwetsbare ouderen het slachtoffer zijn van mishandeling.

Minister De Jonge zegt geschrokken te zijn van de uitkomst. Hij vindt dat ouderen zich thuis veilig moeten voelen.