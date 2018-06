Postcode Loterij krijgt voor het eerst in 30 jaar nieuwe concurrentie

Willen jongeren betalen om mee te doen aan een loterij? Het Britse bedrijf Lottovate denkt van wel en lanceert vandaag een nieuwe loterij die zich via internet vooral op jongeren richt.

De loterij Raffld geeft geen geldprijzen weg, maar bijvoorbeeld reizen. F*ck money, make memories is de slogan. Het is een van de twee nieuwkomers op de markt. Later dit jaar start de Fairshare-lotterij.

De loterijmarkt wordt in Nederland al tientallen jaren beheerst door Novamedia. Dat is het bedrijf achter loterijen als de Nationale Postcode Loterij, de BankGiroloterij en de Vriendenloterij. Een andere grote speler is de Nederlandse staat met de Staatsloterij en Lotto. Jarenlang werden er geen nieuwe spelers toegestaan, maar via de rechter konden nieuwkomers uiteindelijk toch een vergunning afdwingen.

Meer loten

Er is ruimte voor nieuwe loterijen in Nederland, denken economen van SEO Economisch Onderzoek. Ze hebben becijferd dat de loterijmarkt de komende jaren met 50 procent kan groeien: van 2 naar 3 miljard euro omzet per jaar.

"In het buitenland, vooral in Zuid-Europa, is het kopen van loten een stuk populairder", zegt Bert Tieben van SEO. "In Nederland is het stelsel lang gesloten geweest, maar er is ruimte voor flinke groei. De economie groeit nu en dan neemt de behoefte om loten te kopen toe."

Spelers aan loterijen zijn gemiddeld wat ouder, rond de 50 jaar. Peter-Paul de Goeij van Raffld denkt dat jongeren liever meedoen met een loterij waarbij geen grote geldprijzen zijn te winnen, maar 'ervaringen'. "Ze willen vooral nu leven en genieten van het leven. Miljonair worden is niet het eerste dat ze noemen."

Een nieuwe loterij organiseren levert niet meteen geld op. Er moet in het begin vooral geïnvesteerd worden in prijzen, reclame en de techniek. "Er moet vanaf het begin flink geld bij", zegt De Goeij. "Je moet vertrouwen hebben in een goede afloop. In 2022 hopen we uit de kosten te zijn."

Clowns

Net als bij de Postcode Loterij gaat bij de nieuwe loterijen de helft van de inleg naar een goed doel. Dat is een wettelijke verplichting. De goede doelen waar spelers van Raffld uit kunnen kiezen zijn KNGF Blindegeleidehonden, het Ronald McDonald Kinderfonds, Conservation International en de Cliniclowns.

Dat laatste goede doel krijgt nu 2 ton per jaar van de Vriendenloterij. "Dat is een paar procent van onze inkomsten", zegt directeur Coen Abbenhuis. Hij heeft nog geen idee hoeveel geld er via Raffld zal binnenkomen bij de Cliniclowns, maar hij weet wel al wat er met het geld gaat gebeuren.

"Wij krijgen geld en dat geld zetten we direct om in bezoeken aan kinderen. Er is zoveel ruimte om nog meer te doen dan we vandaag de dag al doen. Ik kan niet wachten op de extra inkomsten zodat we meer mensen kunnen helpen."