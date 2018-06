Kankerpatiënten missen vast aanspreekpunt in ziekenhuis

Veel kankerpatiënten missen tijdens hun behandelperiode in het ziekenhuis vaak een vast aanspreekpunt. Een op de vier patiënten en ex-patiënten zegt in een onderzoek van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) dit aanspreekpunt niet te hebben gehad.

Uit het onderzoek bleek ook dat 30 procent van de patiënten helemaal geen informatie heeft gehad over ondersteuning bij het omgaan met de ziekte, de behandeling en de gevolgen daarvan.

Bijna alle patiënten lieten in het onderzoek weten juist wel graag één aanspreekpunt te hebben. "Het is al een stressvolle periode waarin je heel veel te verwerken krijgt en je in het ziekenhuis ook vaak nog met meerdere disciplines te maken hebt", zegt Irene Dingemans, belangenbehartiger van de NFK. "Het is heel prettig als je dan één iemand hebt waarmee je alle aspecten van je ziekte goed kunt bespreken. Op medisch gebied, maar ook als het gaat om nazorg of emotionele ondersteuning."

Sommigen vinden het onzin

Het probleem komt in alle ziekenhuizen voor. Volgens de federatie willen sommige niet investeren in een aanspreekpunt voor kankerpatiënten, maar er zijn ook andere oorzaken. "Sommige medische specialisten vinden het zelfs onzin", vertelt Dingemans. "Andere specialisten fungeren zelf als aanspreekpunt, maar dat werkt niet altijd even goed. Ze weten heel veel van hun eigen vakgebied, maar bijvoorbeeld veel minder van de nazorg. Bovendien zijn ze vaak ook slechter bereikbaar voor patiënten."

Toch moet het aanspreekpunt er wel voor alle kankerpatiënten zijn. De oncologische beroepsgroepen hebben hiervoor zelf een richtlijn opgesteld. "Het probleem is dat het geen wettelijke bepaling is en er wordt niet gehandhaafd", zegt Dingemans.

De NFK ziet het liefst dat ziekenhuizen gespecialiseerde verpleegkundigen laten fungeren als aanspreekpunt. Deze zijn breed medisch onderlegd, maar weten ook veel over begeleiding en nazorg. De federatie wil met de beroepsvereniging van de gespecialiseerde verpleegkundigen om de tafel om tot een masterplan te komen. In samenwerking met de ziekenhuizen moet hierin moet worden uitgewerkt dat er overal in Nederland binnen vijf jaar vaste aanspreekpunten zijn voor alle kankerpatiënten.