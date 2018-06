Supermarkten verkopen meer vlees en vis die duurzaam zijn

De verkoop van vis en vlees van duurzame herkomst is vorig jaar opnieuw fors gestegen. Supermarkten zagen de omzet van producten met een keurmerk stijgen met 30 procent tot in totaal 3,6 miljard euro. Dit blijkt uit de Monitor Keurmerken Retail van onderzoeksbureau IRI.

Supermarkten in Nederland zijn goed voor ruim 60 procent van de totale verkoop van duurzaam vlees en duurzame vis. De rest wordt verkocht via speciaalzaken, maar daar is de groei minder dan in supermarkten als Albert Heijn, Jumbo en Plus.

Relatief het vaakst kiezen consumenten voor duurzame vis met de keurmerken MSC (wilde vis) en ASC (kweekvis). Twee derde van de vis uit de supermarkt heeft een van deze keurmerken.

De productgroep vleeswaren - met allerlei soorten ham, cervelaat en paté - behoort tot de sterkste groeiers (+170 procent), evenals de categorie vers vlees (+35 procent).

Beter Leven

Van de keurmerken laat het Beter Leven Keurmerk van de Dierenbescherming opnieuw de snelste groei zien. Het is inmiddels met afstand het grootste keurmerk in de supermarkt met ruim 1,5 miljard euro omzet. Het Beter Leven Keurmerk staat voor een goed leven van de dieren, een respectvolle behandeling en een eerlijke prijs voor de boer of veehouder.

Andere keurmerken in deze monitor zijn Fair Trade/Max Havelaar, UTZ en Biologisch.

Exclusief Aldi en Lidl

Aan de monitor van IRI doen alle supermarkten mee, behalve Aldi en Lidl. Terwijl deze twee Duitse supers juist wel actief zijn op het gebied van biologisch.

Lidl laat desgevraagd weten dat de omzet van voeding met een duurzaamheidskeurmerk de afgelopen drie jaar enorm is gestegen.

"Waar drie jaar geleden het omzetpercentage van vis, vlees, koffie, thee, chocolade en fruit met een duurzaamheidskeurmerk op 13,5 procent stond, is dit nu bijna 22 procent. Deze forse stijging hebben wij gerealiseerd door samen met de leveranciers te investeren in betere productieomstandigheden voor mens, dier en milieu."