Chinese vaas uit schoenendoos voor miljoenen geveild

Een achttiende-eeuwse vaas uit China is in Frankrijk geveild voor 16,2 miljoen euro. Dat is veel meer dan deskundigen verwachtten: die dachten dat het stuk porselein hoogstens 700.000 euro zou opbrengen.

De veiling vond plaats bij Sotheby's in Parijs. Nooit eerder ging daar een stuk voor zoveel geld onder de hamer.

De vaas is een erfstuk. De verkoper vond het voorwerp in een schoenendoos op de zolder van haar huis. Toen ze de vaas naar het veilinghuis bracht en liet zien aan deskundigen, waren deze "stomverbaasd door de schoonheid ervan".

Keizerlijke familie

De vaas is 30 centimeter hoog en is geschilderd in de kleuren groen, blauw, geel en paars. Hij hoort bij een collectie die was gemaakt voor de keizerlijke familie in China. De vrouw die de vaas aan het veilinghuis verkocht, zegt dat ze hem wegbracht omdat ze de vaas niet mooi vond.

De veiling duurde ongeveer twintig minuten, een stuk langer dan gebruikelijk. De identiteit van de koper is niet bekendgemaakt. Sotheby's zegt alleen dat het een Aziaat is.

Bekijk hieronder de vaas van verschillende kanten: