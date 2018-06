Bijzonder fenomeen in de lucht: lichtende nachtwolken

Vooral de kleur van de wolken is opvallend. Waar andere wolken 's nachts vooral grijs zijn, hebben lichtende nachtwolken een zilverwitte blauwachtige kleur. Lichtende nachtwolken zijn de hoogste wolken die we kennen, op 85 kilometer hoogte. Ze zijn dan ook alleen zichtbaar als er geen lagere bewolking is.

Maar de komende dagen kunnen we geluk hebben. "Om de wolken te zien is er helder weer nodig. Het kan zijn dat het oosten en zuidoosten van het land morgenavond geluk hebben door de opklaringen daar", legt NOS-weervrouw Willemijn Hoebert uit. "Op vrijdagavond is er juist in het zuidwesten de grootste kans dat de lichtende nachtwolken te zien zijn."

Maar het blijft gissen, zegt Hoebert. "De wolkenvelden zijn moeilijk te voorspellen. Na donderdag is er wel een helderder vooruitzicht."