Uren naar een studerende YouTuber kijken. Saai? Nee, het motiveert juist

Linda Leijten (20) moet echt beginnen met leren. Voordat ze haar boeken pakt, opent ze eerst YouTube. Op het scherm is een meisje te zien dat achter haar bureau zit. Ze praat niet met de kijker, ze geeft geen tips; ze studeert. Urenlang zien we haar niets anders doen dan lezen, typen en markeren.

Dit soort video's worden steeds populairder op YouTube. Honderden kanalen nodigen kijkers uit om samen met ze te studeren. 'Studeer met mij!' of 'Study with me' heten ze. De hoofdpersoon zit soms uren achter een bureau te leren. Het idee is dat de kijker de video aanzet op de achtergrond, zodat ze het gevoel hebben dat ze samen kunnen leren.

Heleen (20) is de oprichter van het kanaal Study Vibes. Ze heeft inmiddels zo'n 20.000 abonnees en honderden views per video: