OM: chemische groothandel leverde zonder vergunning aceton aan Syrië

Het OM verdenkt een chemische groothandel uit Rotterdam van illegale levering van aceton aan Syrië. Aceton kan worden gebruikt als grondstof voor het maken van chemische wapens. Of dat ook is gebeurd, is nog niet vastgesteld.

"De Nederlandse douane heeft op 18 april het bedrijf in Rotterdam doorzocht", bevestigt het Openbaar Ministerie. De groothandel zou in november 2016 zonder vergunning 38.400 liter aceton hebben verkocht en geëxporteerd naar iemand in Syrië, via de haven van Antwerpen. Na een tip van de Belgische douane is er nog een tweede verdenking bijgekomen: de levering van 200.000 liter aceton via een omweg, namelijk via Rusland, naar Syrië.

Ook in België loopt een strafrechtelijk onderzoek naar drie Belgische bedrijven die bij soortgelijke leveringen betrokken zouden zijn. De bedrijven leggen in het Belgische weekblad Knack deze week uit dat ze al meer dan tien jaar grondstoffen leveren voor drukinkt, cosmetica en ruitensproeiers.

Geen vergunning

Sinds juli 2003 zijn bedrijven binnen de EU verplicht om een vergunning aan te vragen voor de export van chemische middelen naar Syrië. De beperkingen gelden in verband met "brute schending van de mensenrechten door het regime in Syrië", zo stelde de Europese Raad.

Het bedrijf uit Rotterdam, waarvan het OM de naam niet wil noemen, heeft geen vergunning aangevraagd en zal worden gedagvaard.

"Door chemicaliën zonder vergunning door te voeren worden de sancties ondermijnd en wordt de overheid de kans ontnomen om te controleren waar de producten heen gaan. Dat is ernstig, daarom treedt de overheid hiertegen op", aldus het OM.