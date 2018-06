Limburgse jihadist verdacht van betrokkenheid bij ontvoering Zuid-Afrika

Een 29-jarige man uit Maastricht wordt verdacht van betrokkenheid bij de ontvoering van een Brits echtpaar in Zuid-Afrika. Volgens dagblad De Limburger gaat het om Mohammed G., een jihadist die vorig jaar op vrije voeten is gekomen. Het echtpaar werd in februari ontvoerd en werd enige tijd later dood teruggevonden.

De twee, Rodney en Rachel Saunders (73 en 64 jaar), kampeerden in de buurt van de stad Vryheid. Hun auto werd twee weken na hun verdwijning teruggevonden bij Durban. Ze zouden zijn ontvoerd om hen te beroven van geld en creditcards. G. zou hebben geprobeerd om met de gestolen creditcards bitcoins te kopen.

Vanmorgen diende een pro-formazitting bij de rechtbank in Rotterdam. Het onderzoek naar G. is nog niet afgerond. Daarom is de strafzaak aangehouden.

IS-sympathieën

In Zuid-Afrika zijn in de zaak vier verdachten aangehouden en in Somalië nog een man. Een islamitisch echtpaar met IS-sympathieën wordt verdacht van de ontvoering en de dood van de twee Britten, die als plantkundigen in Zuid-Afrika woonden en werkten.

Het islamitisch echtpaar werd op 16 februari gearresteerd. Zij hadden de bankpassen van de Britten bij zich. Ze werden al twee jaar gevolgd door de politie vanwege hun sympathieën met IS.

De man uit Maastricht stond sinds zijn vrijlating vorig jaar onder verscherpt toezicht, hij moest onder meer een enkelband dragen. Hij heeft een straf van drie jaar uitgezeten voor poging tot deelname aan de strijd in Syrië.