Koning: schouder aan schouder met Letland blijven staan

Koning Willem-Alexander heeft zijn staatsbezoek aan Letland vanochtend afgesloten met een ontmoeting met de Nederlandse gemeenschap. In de Grote Gilde Hal ontving hij Nederlanders die in het land wonen.

In zijn slotwoord zei hij onder meer dat hij hoopte dat het niet weer zestien jaar duurt voordat hij het land bezoekt. Zijn eerste bezoek was in 2002, toen hij het land samen met koningin Máxima bezocht. Zij was er nu niet bij vanwege het overlijden van haar zus Ines vorige week.

Eerder vanochtend bezocht hij het Nationaal Historisch Museum in Riga, waar hij een tentoonstelling bezocht over een eeuw Letse geschiedenis. De koning reist nu door naar Estland.

In onderstaande video is te zien hoe de ochtend van de koning eruitzag