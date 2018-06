Woon je dicht bij je werk? Toch 19 cent fietsvergoeding, wil staatssecretaris

Staatssecretaris Van Veldhoven vraagt werkgevers hun fietsende werknemers 19 cent per kilometer te betalen. Op dit moment bestaat er al een reiskostenvergoeding voor fietsers, maar deze regeling wordt niet "optimaal" benut, zegt Van Veldhoven in haar plan om 200.000 mensen forenzen uit de auto te halen.

De Belastingdienst stelt dat niet alleen het gebruik van de auto, maar ook dat van de fiets onder zakelijk woon-werkverkeer valt. "Het is niet van belang met welk privévoertuig uw werknemer reist", zegt de Belastingdienst. De onbelaste vergoeding is momenteel 19 cent per kilometer.

Uit de auto

Veel werkgevers hanteren echter andere regels. Zo zijn er cao's waarin staat dat de regeling pas vanaf een bepaald aantal kilometers geldt, bijvoorbeeld 10 kilometer van het werk. Van Veldhoven gaat nu met werkgevers om tafel om hen te stimuleren de bestaande fiscale regelingen maximaal te gebruiken, ook voor de vergoeding van een nieuwe fiets. "Ik verwacht samen met de werkgevers veel meer forensen de auto uit te krijgen", schrijft ze in een Kamerbrief.

Als een werknemer 7 kilometer van zijn werk woont, kan hij onbelast meer dan 500 euro van zijn werkgever krijgen, blijkt uit onderstaande fictieve rekensom.