Opnieuw ophef over niveau vwo-examen Frans: 'Verdrietig de zaal uit'

Liesbeth Breek herkent dat. Zij geeft 27 jaar Frans, nu aan het Petrus Canisius College in Alkmaar. "Mijn leerlingen kwamen verdrietig de zaal uit. Ook de allerbeste leerlingen zeiden: dit examen was veel te lang." De collega's die Breek en Van den Akker spreken zijn volgens hen vrijwel zonder uitzondering niet te spreken over het examen, omdat er discussie is over de antwoorden die bij het examen horen.

Breek: "Vroeger was er nooit twijfel over wat het goede antwoord moest zijn. Na het omstreden examen van vorig jaar had ik de hoop dat het dit jaar beter zou zijn. Ik waardeer de inspanningen van het CvTE om betere examens te maken. Maar dit jaar bleek een beter examen nog een illusie."

'We hebben er alles aan gedaan'

Op het internetforum Franszelfsprekend van de sectie Frans van de vakgroep Levende Talen klaagden docenten vooral over de lengte van het examen, maar ook over de inhoud. "Ik word zo langzamerhand hopeloos: hoe moet ik mijn leerlingen voorbereiden op dat examen Frans?", was een veelgelezen hartenkreet op de site die vanwege het einde van de examenperiode inmiddels offline is gehaald.

Voorzitter van de Vakgroep Jeanette Noordermeer noemt de klachten over de lengte van het examen "terecht", maar ze is het niet eens met de negatieve reacties op de rest van het examen. "Dit jaar heeft het bestuur van Levende Talen er alles aan gedaan om een goed examen en een goed correctiemodel te maken."