Horeca-exploitant op Schiphol groeit als kool

Reizigers en bezoekers van Schiphol geven steeds meer uit aan eten en drinken. De omzet van het bedrijf HMS Host International, dat zo'n tachtig horeca-gelegenheden exploiteert, is het afgelopen jaar met 21 procent gestegen tot 212 miljoen euro. Die stijging is veel groter dan de groei van het aantal passagiers op de luchthaven.

Het relatief onbekende bedrijf runt op Schiphol onder meer franchiseformules als Starbucks, Burger King en La Place. Ook komt het regelmatig zelf met nieuwe concepten als Comptoir Libanais (Libanese keuken) en een maaltijd-bezorgservice voor reizigers die wachten bij de gate.

Veel vertraging gunstig?

Volgens de topman van HMS Host International, de Oostenrijker Walter Seib, zijn de groeiende omzetcijfers niet alleen te danken aan de florerende economie. "We leven in een gedigitaliseerde wereld, waarin mensen 24 uur lang, 7 dagen per week connected zijn. Maar we willen ons niet alleen voelen. Dus mensen zoeken elkaar op in de horeca voor de gezelligheid, voor eten en drinken. Dat staat volgens mij los van de conjunctuur."

Hij ontkent dat zijn bedrijf profiteert van de ellende die lang wachtende passagiers meemaken door stakingen, stroomstoringen of topdrukte in schoolvakanties. "Ik vind het heel vervelend als mensen oponthoud hebben. Maar wij moeten dan toch in staat zijn om de pijn enigszins te verzachten met eten en drinken. Met onze leveranciers hebben we een soort noodprocedure, de afspraak dat zij - bij grote calamiteiten op Schiphol - binnen één uur extra eten en drinken naar Schiphol brengen."

Piekmomenten

Behalve op Schiphol is HMS Host International in Nederland ook actief op zeventien Nederlandse stations, op Rotterdam-Den Haag Airport en in Outlet Roermond. Wereldwijd is deze dochter van de Italiaanse beursgenoteerde Autogrill Group present op 42 vliegvelden en 21 treinstations.

Azië is een belangrijke groeimotor voor het bedrijf. HMS Host heeft inmiddels acht horecalocaties op Beijing International Airport. Ook zet het bedrijf in op vestigingen in grote winkelcentra in China, en zaken in bijvoorbeeld India en Vietnam. De wereldwijde concernomzet dikte vorig jaar met 19 procent aan tot 512 miljoen euro. Er zijn geen winst- of verliescijfers gemeld.