Vliegtuig vertraagd door alligator op de landingsbaan

In Florida moesten passagiers in een vliegtuig enige tijd blijven zitten na hun landing omdat er een alligator op de landingsbaan liep. De gezagvoerder wachtte na de landing op Orlando International Airport met taxiën totdat het dier rustig het water in was gelopen.

Een van de passagiers plaatste een videootje van het incident op Facebook.

Medewerkers van het vliegveld reden vervolgens een vrachtwagen naar het water toe om te voorkomen dat het dier er weer uit zou komen.

Het gebeurt niet vaak dat alligators zich laten zien op het vliegveld, ondanks dat zo'n 110 hectare van de oppervlakte van de luchthaven uit water bestaat.