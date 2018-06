Kim Jong-un onder de indruk van Singapore

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft aan de vooravond van de top met president Trump een nachtelijke wandeling gemaakt door het centrum van Singapore. Hij noemde de stad "schoon en prachtig" en zei dat hij ervan onder de indruk was.

Ook roemde hij de economische voorspoed van het land en zei dat hij hoopt dat Noord-Korea daar wat van kan leren, meldt het Noord-Koreaanse persbureau.

De topontmoeting tussen Kim en de Amerikaanse president Trump staat gepland om 03.00 uur Nederlandse tijd.

Eerst een-op-een

Eerst is er een een-op-eengesprek tussen beide leiders, met tolken erbij. Daarna staat er naar verluidt een sessie op het programma met onder meer minister Pompeo, de Amerikaanse Nationale Veiligheidsadviseur Bolton, stafchef Kelly en woordvoerder Sanders.

De top is live te volgen op NOS.nl en de app via een stream en een liveblog.

Snel duidelijkheid

President Trump twitterde dat de gesprekken op ambtelijk niveau tussen beide landen voorspoedig verlopen, maar dat die er eigenlijk niet toe doen. "We zullen allemaal snel weten of een echt akkoord, in tegenstelling tot de akkoorden in het verleden, met Noord-Korea er gaat komen of niet", schreef hij.