Kinderen mogen toch met schoenen in boodschappenkarretje

Kinderen die in de Albert Heijn in Castricum in het boodschappendeel van een winkelwagen willen zitten, hoeven geen zwembadslofjes meer aan. Het filiaal van de supermarkt had bedacht dat kinderen deze schoentjes moesten dragen voor de hygiëne.

De winkel introduceerde de regel eind vorige maand. Officieel mogen kleine kinderen alleen in het zitje dat aan de kar vastzit. Maar in de praktijk zitten ze ook vaak in de kar zelf. De supermarkt in Castricum vond dat goed, maar alleen als ze hoesjes om hun schoenen deden.

De supermarkt hoopte dat de winkelwagens hierdoor schoner zouden blijven. Volgens een woordvoerder van het hoofdkantoor van Albert Heijn werd de regel ingevoerd naar aanleiding van een klantenonderzoek. "Daar kwam uit dat het soms wat schort aan de hygiëne in de winkel. De filiaalmanager heeft de kritiek opgepakt en besloot de schoentjes in te voeren."

Ludieke actie

Volgens de woordvoerder was de maatregel een "ludieke actie met een serieus tintje". Een paar dagen na de invoering van de regel, werd hij alweer afgeschaft. "Het was niet de bedoeling jarenlang de schoentjes te blijven aanbieden. Mensen zijn zich nu weer meer bewust van de hygiëne en ze zetten misschien hun kinderen weer in het zitje." De woordvoerder spreekt van een "geslaagd experiment".

Dat kinderen nu weer met hun schoenen in de winkelkarren mogen, baart Albert Heijn niet veel zorgen, meldt NH Nieuws. "De winkelwagens maken we geregeld schoon."