Kamervoorzitter verwijt Denk vuilspuiterij over meeliftende Kamerleden

Kamervoorzitter Arib verwijt de partij Denk vuilspuiterij over haar gewoonte om na een nachtelijk debat Kamerleden in haar dienstauto te laten meerijden naar Amsterdam. In een debat over de begroting van de Tweede Kamer eiste het Denk-Kamerlid Öztürk een lijst van alle meeliftende Kamerleden. Hij stelt dat parlementariërs met een reiskostenvergoeding die gratis meerijden in de dienstauto van Arib misbruik maken van gemeenschapsgeld. Öztürk heeft van de lifters ook foto's gemaakt.

Dienstauto

Arib vindt dat Öztürk een "schimmig sfeertje" creëert en ziet geen enkele reden om te stoppen met het aanbieden van een lift. Ze deed het ook in haar tijd als Kamerlid. Ze laat de dienstauto niet speciaal omrijden en zelf heeft Arib ook wel eens meegelift met vorige Kamervoorzitters, zei ze. "Natuurlijk mag ik iemand meenemen, daar is niets mis mee."

Vuilspuiterij

Öztürk was verbaasd dat PVV-Kamerlid Bosma ook wel eens is meegereden. De PVV heeft zich sterk verzet tegen de aanstelling van Arib (zij is van Marokkaanse afkomst) vanwege haar dubbele nationaliteit. "Ik wil deze vuilspuiterij wegduwen", zei Arib. "De dienstauto is voor woon-werkverkeer en het gaat om Kamerleden uit Amsterdam, ook van de PVV. Die neem ik mee en dat blijf ik doen."