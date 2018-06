Opera opbouwen naast de tanks, 'dat wordt even gas geven'

Thijl speelt zich af in de beginjaren van de Tachtigjarige Oorlog, die dit jaar 450 jaar geleden begonnen is. In het museum is daar ook een tentoonstelling over te zien.

Jan van Gilse was net als Thijl Uilenspiegel een verzetsstrijder. Hij verzette zich tijdens de bezetting tegen de Kulturkammer en was oprichter van het blad de Vrije Kunstenaar." Van Gilse verloor twee zonen die actief waren in het verzet, zelf overleed hij in 1944 tijdens zijn onderduik aan longontsteking.