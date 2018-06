Neergestoken asielzoeker Grave is 17 jaar

Het slachtoffer van de steekpartij gisteren bij een asielzoekerscentrum in Grave is een 17-jarige bewoner van het azc. Hij raakte zwaargewond. De verdachten die werden aangehouden zijn 17 en 26. Ze wonen ook in het azc.

De steekpartij was gisteravond rond 20.30 uur. Waarschijnlijk werd het slachtoffer door meerdere mensen aangevallen, onder wie de opgepakte verdachten. Het is nog onduidelijk wat daaraan vooraf is gegaan. Mogelijk worden er nog meer verdachten aangehouden, meldt Omroep Brabant.

Hoe het nu met het slachtoffer gaat is niet bekend. Hij werd meerdere keren gestoken.

Ook bij het azc in Middelburg werd gisteren iemand neergestoken. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Kort na het incident werd een verdachte opgepakt. Die kwam net als het slachtoffer uit het asielzoekerscentrum.