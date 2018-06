Kansspelautoriteit speurt naar kinderen die gokken tijdens WK

De Kansspelautoriteit let voor en tijdens het WK voetbal extra op online wedkantoren die in Nederland illegaal sportweddenschappen aanbieden. De autoriteit is er vooral op uit om aanbieders op te sporen die kinderen laten wedden.

Meedoen aan loterijen en weddenschappen is toegestaan vanaf 18 jaar. In Nederland mag alleen de Toto, die onderdeel is van de Nederlandse Loterij, sportweddenschappen aanbieden. Buitenlandse goksites zijn verplicht om Nederlandse klanten te weren, bijvoorbeeld door geo-blocking.

Buitenlandse sites in het Nederlands

Dat gebeurt vaak niet. Een woordvoerder van de Kansspelautoriteit zegt dat er veel buitenlandse sites zijn die hier gewoon toegankelijk zijn, soms ook in de Nederlandse taal. Volgens haar is het voor de autoriteit ondoenlijk om die allemaal te controleren en na te gaan of ook minderjarigen er kunnen gokken. Daarom roept de waakhond de hulp in van ouders, leraren en vrienden. Die kunnen zich melden als ze weten dat iemand onder de 18 online gokt.

De Kansspelautoriteit zegt dat de minderjarige gokkers niet worden beboet. De meldingen worden gebruikt om de sites aan te pakken. Zo kan een illegale goksite maximaal 810.000 euro boete krijgen.

Sportweddenschappen winnen aan populariteit. Via de Toto groeide de markt voor sportweddenschappen in 2016 met 34 procent ten opzichte van een jaar eerder. Tijdens grote toernooien wordt meer gewed, ook als Nederland zoals nu niet meedoet.