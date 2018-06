'Trump verscheurde documenten, wij moesten ze plakken'

Het Witte Huis is wettelijk verplicht alle memo's, brieven, e-mails en documenten die de president leest of opstelt te archiveren. Politico stelt op basis van interne bronnen dat Trump de gewoonte heeft zulke documenten te verscheuren. Ambtenaren zouden de snippers voor hem verzamelen om de papieren te kunnen repareren.

Confetti

"Ik keek naar mijn chef en zei: meen je dit serieus? We verdienen 60.000 dollar per jaar, we moeten veel belangrijkere dingen doen dan dit." In zijn twee decennia als ambtenaar heeft de 48-jarige Reginald Young naar eigen zeggen nog nooit zoiets meegemaakt. Soms waren de documenten zo vaak verscheurd, dat er alleen nog "confetti" over was.

Lartey beweert dat zijn hele departement ermee bezig was. Minstens tot aan dit voorjaar, toen hij en Young werden ontslagen. De twee weten naar eigen zeggen niet waarom ze hun baan hebben verloren. De twee archiefanalisten besloten hun verhaal te doen nadat ze door een Politico-journalist werden benaderd over hun plotselinge ontslag.

Het Witte Huis wilde niet reageren op het ontslag van het duo en Trumps vermeende verscheurpraktijken.