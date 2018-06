Vogels in Zeeland broeden op speciaal aangelegde eilandjes

Een proef in Zeeland waarbij vogels op een speciaal aangelegd eilandje moeten broeden, is geslaagd. De proef begon twee jaar geleden, onder meer omdat het in andere gebieden te druk werd voor sommige vogels.

De rechthoekige eilandjes van 10 bij 12 meter zijn van kunststof. Ze kunnen gemakkelijk uit elkaar worden gehaald.

Het eerste eiland werd in 2016 geplaatst bij de Inlaag Oesterput op Noord-Beveland. Het werd aangelegd door Het Zeeuwse Landschap en de stichting Kustvogelbroedfonds. "Voor de derde keer op rij gaat het hier goed. Er zitten nu 100 broedparen van kokmeeuwen en verder broeden er visdiefjes", zegt Hein Vermin, terreinbeheerder bij Het Zeeuwse Landschap.

Bedreigingen

In de loop van de tijd zijn er nog meer broedeilandjes bij gekomen. Ze zijn bedoeld voor vogels die op de grond broeden. Ze kunnen dat op de eilanden ongestoord doen. In veel gebieden werd het door recreatie te druk. Bovendien was het voor vogels moeilijk een veilige broedplek te vinden door bedreigingen van bijvoorbeeld de vos.

"Hier in de buurt zitten veel ratten en tientallen vossen. Die hebben blijkbaar geen zin om naar het eiland te komen. Althans, wij hebben nog nooit sporen ontdekt van vossen die er geweest zijn", zegt Vermin tegen Omroep Zeeland.

Op de drijvende bakken liggen buizen waarin de jongen kunnen schuilen als er toch een rover in de buurt komt. Gaas voorkomt dat ze in het water vallen.