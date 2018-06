NS-medewerkers verzetten zich tegen toeslag op saldo laden aan balie

NS-medewerkers verzetten zich tegen het plan van het spoorwegbedrijf om een toeslag van 50 cent te heffen als een OV-chipkaart wordt opgeladen aan de balie. Vakbond FNV heeft de NS 12.000 handtekeningen aangeboden van ontevreden medewerkers en reizigers.

De balie-toeslag geldt vanaf 2 juli. Aan het opladen bij een automaat blijven geen extra kosten verbonden.

De NS noemt als reden voor de maatregel dat er inmiddels genoeg laagdrempelige alternatieven zijn om de kaart op te laden. "We willen stimuleren dat reizigers deze handeling zelf gaan verrichten", aldus een woordvoerder. "We moeten keuzes maken. Service vinden we belangrijker dan ooit, tegelijk willen we de trein zo voordelig mogelijk houden."

Overbodig

De baliemedewerkers zien niets in het plan. Zij helpen dagelijks nog veel reizigers met het opladen van het saldo. Geregeld gaat dat om kleine bedragen, aldus Christa Burger van FNV Spoor.

"Als mensen voor het opladen van 2 euro straks 50 cent toeslag betalen, krijg je ontevreden reizigers. Agressie is dan niet ondenkbaar. Zeker niet bij de NS", zei Burger in het NOS Radio 1 Journaal.

Naast ontevreden reizigers vreest het personeel door het plan langzaam overbodig te worden. Burger: "Dit is een eerste handeling waarbij een automaat mensenwerk overneemt. Voor je het weet staan er mensen op straat."

Vervolgacties

De NS laat weten begrip te hebben voor de zorgen van de medewerkers. "Het werk van een NS-medewerker is anders dan tien jaar geleden en zal over tien jaar ook weer anders zijn. Ik kan me voorstellen dat dat onzekerheid meebrengt", zegt een woordvoerder.

"We gaan proberen die zorgen weg te nemen. Daarom doen we dit ook erg zorgvuldig." De toeslag wordt eerst op een beperkt aantal stations ingevoerd. Op basis van die ervaringen wordt het plan uitgebreid.

Christa Burger van FNV Spoor hoopt dat de NS serieus gaat kijken naar de klachten van de medewerkers en reizigers over de saldoheffing. Als dat niet het geval is, sluit ze vervolgacties niet uit. "Misschien met een bredere petitie door andere belangenorganisaties erbij te betrekken. Of je kunt zeggen: we gaan de toeslag niet laden. Maar we verwachten dat dit voldoende zal zijn."