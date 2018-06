Golfstaten komen regering Jordanië te hulp

Saudi-Arabië, Koeweit en de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) trekken samen 2,5 miljard dollar uit voor steun aan Jordanië, waar bezuinigingsplannen en een belastinghervorming tot grote onrust hebben geleid

Het geld is bedoeld voor een garantstelling voor Jordanië bij de Wereldbank, begrotingssteun voor de komende vijf jaar en ontwikkelingsprojecten, zegt het Saudische persbureau SPA. Dat moet de nieuwe Jordaanse regering ruimte geven om een nieuw hervormingsplan op te stellen, dat voor zowel de bevolking als internationale geldschieters aanvaardbaar is.

De drie geldschieters zijn bang dat de onrust in Jordanië overslaat naar omringende landen.

Rellen

In Jordanië gingen begin deze maand avond na avond mensen de straat op om te protesteren tegen belastingplannen van de regering en prijsverhogingen. In verschillende steden kwam het tot botsingen met de politie.

Premier Mulki trad daarna af en de nieuwe premier Razzaz trok een omstreden wet op de inkomstenbelasting in, maar de noodzaak om inkomsten en uitgaven met elkaar in evenwicht te brengen bleef.

Saudi-Arabië organiseerde daarom een top in Mekka met de Jordaanse koning Abdullah en de leiders van Koeweit en de VAE. Daar is besloten om 2,5 miljard dollar voor Jordanië uit te trekken, net zoals dat in 2011 door een grotere groep Golfstaten werd gedaan.