Imam Abdullah Haselhoef omgekomen bij auto-ongeluk

Imam Abdullah Haselhoef (50) is om het leven gekomen bij een auto-ongeluk met een spookrijder op de A16. Zijn dood is door verschillende bronnen bevestigd aan de NOS.

Haselhoef kreeg na de aanslagen van 11 september 2001 nationale bekendheid als woordvoerder van de moslimgemeenschap. Later raakte hij in opspraak door een aantal misstappen.

Imam-opleiding

Regilio Frank Haselhoef werd in Paramaribo geboren en groeide op in Duinoord, in Den Haag. Hij was de zoon van een Joodse vader en een islamitische moeder, maar groeide op met zijn moeder doordat zijn ouders scheidden toen hij twee was. In zijn studietijd begon hij zich te verdiepen in de islam, waarna hij als geestelijk verzorger ging werken in een psychiatrisch centrum en later ook in verschillende ziekenhuizen.

Na de aanslagen in de VS van 11 september 2001 was hij als voorzitter van de Nederlandse Moslimraad (NMR) veel te zien in de media. Hij trad op in een herdenkingsdienst waarbij onder anderen premier Kok en toenmalig prins Willem-Alexander aanwezig waren. Kok was toen goed te spreken over zijn bijdrage.

Hij raakte later in opspraak toen bleek dat hij geen imam-opleiding had gevolgd. Dat had hij wel op zijn cv gezet. In 2007 trad hij terug als voorzitter van de NMR.

Fraude

Ook veroorzaakte hij opschudding toen hij zei dat homo's volgens de Koran de doodstraf moeten krijgen als ze worden betrapt door minstens vier getuigen. Daarvoor bood hij later zijn excuus aan.

Twee jaar geleden kreeg hij een gevangenisstraf van 20 maanden opgelegd vanwege miljoenenfraude. Hij had jarenlang gesjoemeld met toeslagen voor kinderopvang.

Tussen 2006 en 2009 vroeg hij voor 2,2 miljoen euro kinderopvangtoeslag aan voor mensen die geen werk hadden. Ook gaf hij mensen die dat niet waren op als gastouder. Ongeveer een miljoen euro van de onterecht ontvangen kinderopvangtoeslag sluisde hij door naar zijn eigen rekening.