Overlevende van beruchte kindertransporten bij herdenking kamp Vught

Simon Wijnbergen was destijds bij aankomst in Westerbork zo ziek, dat werd besloten dat hij naar een ziekenhuis in Groningen moest. Zijn moeder vertelde dat in een brief aan een vriendin in Bussum, die contacten had bij het verzet.

Via dit contact lukte het Simon ongezien het ziekenhuis uit te smokkelen. Hij werd meegenomen naar een onderduikadres in Limburg. Een maand later werd in Westerbork een aantekening gemaakt dat hij was overleden. Na de oorlog werd op basis van die gegevens aangenomen dat Simon was omgekomen.

Zoektocht

Remco Dietz, een amateur-genealoog uit Utrecht, deed onderzoek naar de kinderen van het kindertransport. Hij kwam erachter dat de gegevens van Wijnbergen niet toegankelijk waren in het Stadsarchief Amsterdam, wat normaal gesproken wel zo is als iemand is overleden.

Na een zoektocht ontdekte Dietz vorig jaar dat Simon Wijnbergen nog in leven is en sinds 1961 in Israël woont. Zijn ouders en broertje kwamen tijdens de oorlog om in Auschwitz.

In deze video krijgen enkele van de omgekomen kinderen een gezicht: