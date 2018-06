Bas Haan wint prijs voor het beste journalistieke boek

De prijs voor het beste Nederlandstalige journalistieke boek van het jaar is dit jaar gewonnen door Nieuwsuur-journalist Bas Haan, voor zijn boek De rekening voor Rutte. De Teevendeal, het bonnetje en de politieke prijs voor leugens. Dat heeft de jury bekendgemaakt in het radioprogramma NOS Met het oog op morgen. Aan de prijs is een bedrag van 10.000 euro verbonden.

De jury noemt het boek onthutsend en onthullend en een voorbeeld van goed journalistiek werk. Haan wist onder meer het exacte bedrag te achterhalen dat het Openbaar Ministerie onder verantwoordelijkheid van toenmalig officier van justitie Teeven betaalde aan drugscrimineel Cees H. Als gevolg van zijn onthullingen traden minister Opstelten en staatssecretaris Teeven af, nadat ze herhaaldelijk hadden nagelaten om de Kamer juist te informeren. Ook Kamervoorzitter Van Miltenburg raakte zo verstrikt in de affaire dat ze moest vertrekken.

In totaal waren er 166 inzendingen voor de prijs. Vijf boeken bereikten uiteindelijk de shortlist. Andere genomineerden waren Johan van de Beek en Claire van Dyck met De sultan en de lokroep van de jihad, Peter Brusse, Onder de mensen, M.J. Brusse (1873-1941) journalist, een biografie van zijn vader, naar wie de prijs is vernoemd, de biografie In geouwehoer kun je niet wonen. Het leven van Jan Schaefer van Louis Hoeks en Niels Posthumus met Liefdes Verdriet. Verliefdheid, relaties en seks in het Zuid-Afrika van na de apartheid

De jury bestond uit NRC-columnist Jutta Chorus, freelancejournalist Yasmina Aboutaleb en Haans Nieuwsuur-collega Eelco Bosch van Rosenthal.

Vorig jaar won Frank Westerman met zijn boek Een woord, een woord, waarin hij onderzocht hoe het terrorisme in zijn verschillende verschijningsvormen bestreden kan worden.