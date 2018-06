Veel publiek bij nagespeelde Slag van Vlaardingen

Het is dit jaar 1000 jaar geleden dat Dirk III de Slag bij Vlaardingen tegen het leger van de Duitse keizer won. Hendrik II had een strafexpeditie van duizend militairen gestuurd omdat de graaf illegaal tol hief en gebied van het bisdom Utrecht had ingenomen. Toen de strijdmacht vast kwam te zitten in het moerasland kon Dirks kleinere boerenleger de getrainde tegenstanders makkelijk uitschakelen. Daardoor hield het huidige Holland een grote mate van autonomie.